Водителя лимузина избили молотком на глазах у десятков очевидцев. Видео

В Черкассах на перекрестке молотком был избит водитель лимузина. Пострадавший мужчина обратился к медикам с травмами руки и головы.

Инцидент произошел 15 декабря в микрорайоне Сосновка: черный автомобиль преградил дорогу, из машины выбежал мужчина и напал на водителя лимузина, нанося ему многочисленные удары молотком.

Избиение происходило на глазах десятков очевидцев, несколько водителей возмущенно сигналили, однако никто не спешил вмешаться и прекратить экзекуцию. Спустя несколько десятков секунд из автобуса вышли две женщины и остановили избиение.

Затем нападавший скрылся вместе со своим приятелем. Его личность, по информации полиции Черкасской области, вскоре была установлена, в отношении агрессивного мужчины заведено уголовное дело.

Причина нападения не называется.