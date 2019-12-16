Мадонна начала встречаться с танцором на 35 лет моложе нее

Певица Мадонна нашла себе бойфренда на 35 лет моложе ее самой. 61-летняя поп-звезда встречается с 26-летним танцором из своего коллектива Ахламаликом Уильямсом, пишет The Sun.

Уильямс выступал вместе с Мадонной с 2015 года, однако об их личных отношениях заговорили только сейчас – после того как в соцсетях появились совместные фотографии певицы и танцора. На этих же снимках запечатлена и 23-летняя дочь Мадонны Лурдес.

Ранее в блоге самой Мадонны было опубликовано видео, на котором запечатлено, как певица и ее избранник садятся в вертолет.

В конце ноября сообщалось, что Мадонна отменила три концерта из-за проблем со здоровьем.