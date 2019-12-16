Даниил Медведев: не схожу с ума по поводу лидерства в рейтинге

Первая ракетка России, пятый номер классификации Ассоциации теннисистов-профессионалов Даниил Медведев сообщил журналистам, что, несмотря на прекрасный прошедший сезон, не зацикливается на мечте о завоевании звания лидера рейтинга АТР.

"Не буду скрывать, что думаю о первой строчке теннисного рейтинга с шести лет, верьте или нет, — цитирует россиянина Ubitennis.Net. – Но при этом я не одержим подобной мечтой".

"И если бы мне уже было 40 лет, но мои и лучшим результатом было второе место, моя жизнь кардинально не изменилась бы. Однако, когда упорно работаешь и играешь так много турниров, хочется добраться до самых высоких позиций", — сказал Даниил.