Главное — Украина должна выполнить Минские соглашения, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. После парижского саммита в нормандском формате Кремль отмечает, что в подходах к урегулированию в Донбассе между экс-президентом Порошенко и шестым президентом Украины Зеленским есть безусловная разница.

И в Москве надеются на то, что Владимир Зеленский выполнит последние свои предвыборные обещания, сообщает "Интерфакс". Киев должен пройти свою большую часть пути по реализации минских договоренностей.

"Один президент начинал войну, а краеугольным камнем предвыборных обещаний нового президента было завершение войны", — пояснил пресс-секретарь Владимира Путина.

Так Дмитрий Песков прокомментировал появление в интернете сообщений, что помощника президента России Владислав Сурков на съезде российской организации "Союз добровольцев Донбасса" заявил, что не видит серьезной разницы между командами Петра Порошенко и Владимира Зеленского.

Сейчас президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект об изменениях в Конституцию Украины по децентрализации власти. Но эти поправки не содержат пункта об особом статусе Донбасса, который предусмотрен Минскими соглашениями.

Реформа местного самоуправления на Украине стартовала в 2014 году при Порошенко. Но она не была доведена до конца, так как Рада должна внести соответствующие изменения в Конституцию.

В словах Зеленского были отступления от последовательности, изложенной в Минских соглашениях, отметил Песков. Например, в вопросах контроля за границей. Это последний пункт выполнения соглашений.

Зеленский также в Париже заявил, что гарантирует то, что в Донбассе не повторится Сребреница, если контроль за границей перейдет к Киеву, добавил также Дмитрий Песков.

Еще один вопрос, о котором дискутировали Путин и Зеленский в Елисейском дворце, это принятие закона об амнистии на Украине. Об этом договорились в 2015 году, но ситуация не изменилась ни через три, ни через четыре года. Кроме того, все вопросы по урегулированию ситуации в Донбассе Киев должен решать вместе в представителями Донецка и Луганска, и никак иначе. Донбасс к этому готов, теперь должна последовать очередь шагов с украинской стороны.