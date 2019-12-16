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16 декабря 201913:37

В Коми 20-летнюю девушку подозревают в серии поджогов детских колясок

фото: Главное управление МЧС России по Республике Коми

В подъездах жилых домов в Инте (Коми) 15 декабря злоумышленник поджог 10 детских колясок. Пожары удалось вовремя потушить, а вскоре правоохранители задержали и того, кто это мог сделать.

Как пишет местная пресса со ссылкой на МВД по Коми, как минимум к семи случаям поджогов детских колясок может быть причастна 20-летняя девушка. Ее отправили на медицинское обследование.

Между тем, в республиканском МЧС напомнили, что хранение личных вещей (в частности, колясок, велосипедов, санок и других предметов) в тамбурах подъездов, а также на лестничных клетках и под лестничными маршами многоквартирных домов является грубым нарушением требований пожарной безопасности, и за это предусмотрено административное наказание.

Местные правоохранители и сотрудники спасательного ведомства планируют провести рейды по подъездам многоквартирных домов с целью проверить в них соблюдение мер пожарной безопасности.

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