"Зозуля, ты – нацист!" Испанские фанаты против футболиста с Украины

Главная группировка болельщиков испанского футбольного клуба "Райо Вальекано" не отказалась от своей позиции в отношении украинского игрока "Альбасете" Романа Зозули. Фанаты выступили с заявлением, в котором настаивают на том, что футболист является сторонником нацистской идеологии.

Как уже сообщали Вести.Ru, накануне матч испанской Лиги Сегунда между "Райо Вальекано" и "Альбасете" был прерван после первого тайма, на протяжении которого ультрас хозяев скандировали в адрес Зозули нецензурные речевки, в которых, тем не менее, упор был сделан на нацистских взглядах украинца.

Матч был остановлен и не возобновился после перерыва, поскольку игроки "Альбасете" отказались выходить на поле. Испанские футбольные власти будут рассматривать наказание в адрес клуба из Мадрида и его фанатов. Инсайдеры говорят, что "Райо" могут засчитать поражение.

Болельщики команды из столицы Испании на своей странице в Twitter разместили обращение: "Не за расизм, не за ксенофобию, не за насилие. Первый раз матч в Испании остановлен за то, что была сказана правда. Зозуля, ты – нацист!"

Ni por racismo, ni por xenofobia, ni por violencia. La primera vez que se suspende un partido en España es por decir la verdad.



ZOZULYA ERES UN NAZI pic.twitter.com/Cpr8vt9fTJ — Bukaneros (@bukaneros92) December 15, 2019

Напомним, что футболист "прославился" тем, что неоднократно публиковал фотографии, где он держит в руках оружие вместе с бойцами украинских правых организаций, которые воюют против мирного населения Донецка и Луганска. Из-за этого от игрока отказался испанский "Бетис", а затем, под давлением фанатов, и "Райо Вальекано".

Зозулю приютил "Альбасете" и в минувший уикенд тот вышел на поле за свою новую команду против "Пайо" и подвергся мощнейшей обструкции, из-за которой, как говорят очевидцы, устроил истерику в раздевалке.