У российских олимпийцев может появиться собственный флаг

Глава Геральдического совета при президенте России Георгий Вилинбахов предложил создать специальный флаг для российских олимпийцев. Эта мера по мнению Вилинбахова помогла бы преодолеть санкции ВАДА.

Исполком ВАДА 9 декабря принял решение о запрете российским спортсменам в ближайшие четыре года выступать под флагом России, а также проведения в нашей стране крупных соревнований. Вилинбахов считает эту меру ударом по самолюбию спортсменов.

Глава Геральдического совета предложил разработать специальный олимпийский флаг. " Нужно разработать специальный олимпийский флаг, который мог бы выноситься либо вместе с государственным, либо один. При этом он бы обозначал л команду нашего государства, а не международный флаг с пятью кольцами", — приводит слова Вилинбахова ТАСС.

"На флаге можно вернуть к наших первых олимпийцев еще Российской империи — черный двуглавый орел на белом фоне", — добавил Георгий Вилинбахов.