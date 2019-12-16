Вагоновожатую поймали на употреблении наркотиков перед рейсом

В Омске оперативники накрыли наркопритон, который в своей квартире организовала 52-летняя вагоновожатая. Сначала она просто принимала гостей, а затем и сама пристрастилась к смертельному зелью, которое принимала прямо перед рабочей сменой, сообщили в региональном управлении МВД. Признания задержанной сняли на видео.

Подозрительную квартиру, на владелицу которой жаловались соседи, взяли штурмом. В помещении, помимо хозяйки, находилась очередная гостья, обе женщины находились в наркотическом опьянении. При этом вагоновожатая через час должна была выйти на работу.

"Мы в трубочку дышим только", — пояснила она изумленным полицейским, которые недоумевали, как женщину в таком состоянии могли допустить до управления трамваем.

При обыске в квартире были найдены два шприца с N-метилэфедроном, иначе говоря, с "солью". Ей, как оказалось, гости расплачивались с хозяйкой, таким образом подсадив ее на наркотики.

За организацию притона она рискует на четыре года отправиться в колонию.