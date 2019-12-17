Маленькому Эмиру с пороком сердца нужна срочная операция

У двухлетнего Эмира из Зеленодольска (Татарстан) врожденный порок сердца — множественные дефекты межпредсердной перегородки. Все младенчество он провел в больничных стенах, но ситуация ухудшается, и необходимую мальчику операцию нужно провести как можно быстрее. Стоимость операции вместе с окклюдером составляет 384 тысяч 892 рублей. Оплатить ее самостоятельно семья не в силах.

Помочь Эмиру Усманову

Эмир второй ребенок в семье — любимый и долгожданный. Беременность была запланированная и протекала хорошо. Вредных привычек в семье нет и не было. Однако после рождения у малыша обнаружилась одышка. Обследование у кардиолога показало, что у мальчика множественные дефекты межпредсердной перегородки и дилатация правых отделов сердца.

"Как объяснил доктор, перегородка в предсердии как марлечка — вся в дырочку. Из-за этого кровь неправильно циркулирует и переливает в легкие. После такого диагноза жизнь просто перестала быть. Время превратилось в ожидание операции, в ожидание чуда, что может еще все зарастет и все будет хорошо. Дома боялась засыпать, чтобы каждый миг слышать его дыхание", — рассказывает мама Эмира.

По ее словам, из-за своей болезни малыш все время болел, медленнее развивался, позднее своих сверстников начал держать голову, поздно начал ходить и до сих пор не говорит. На очередном приеме в ДРКБ в Казани родители узнали, что квоты на бесплатную операцию в этом году им не хватило, а будет ли она в новом году — никто не знает.

"Я очень боюсь потерять время. Операция нужна как можно скорее. Ее стоимость более 300 тысяч рублей. Наша семья не в состоянии найти такие огромные деньги. Пожалуйста, помогите моему сыну стать здоровым ребенком и жить полноценно", — обращается мама Эмира ко всем неравнодушным людям.

Помочь Эмиру Усманову

Кроме того, можно отправить SMS на номер 7545 с любой суммой пожертвования (например: 300), или на номер 3434 со словом "Помогаю" и любой суммой пожертвования (например: Помогаю 300).

Также помочь можно через "Сбербанк-онлайн", указав в назначении платежа "Благотворительное пожертвование для Эмира Усманова".