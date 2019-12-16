Шестилетний ребенок оказался один на трассе из-за выброшенной в окно машины шапки

В Краснодарском крае на трассе нашли потерявшегося шестилетнего мальчика. Ребенка посадила в машину и отвезла в полицию женщина-волонтер. Сообщение о мальчике появилось на странице организации "Добрые руки Краснодар" в Instagram.

В региональных СМИ появились сообщения о том, что ребенок выбросил в окно машины свою шапку, и отец высадил ребенка, заставив ее искать. Впрочем, в полиции эту информацию не подтвердили.

Как рассказали ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю, ребенок ехал в машине с отцом, и, балуясь, действительно выбросил шапку в окно. Мужчина остановил автомобиль и пошел искать головной убор, а ребенку велел оставаться в салоне. Вернувшись, он не нашел сына и позвонил в полицию. К тому моменту мальчика уже повезла в полицию неравнодушная женщина.

Как сообщает "Югополис", семью, в которой воспитывается ребенок, в полиции охарактеризовали как благополучную.