В Госдуме придумали замену смертной казни

Вместо смертной казни в Госдуме придумали наказание. Это пожизненное лишение свободы. Эта мера будет применяться в России в качестве высшей меры наказания в случае принятия законопроекта, внесенного депутатом от ЛДПР Сергеем Ивановым.

В настоящее время смертная казнь законодательно является высшей мерой наказания в России, напоминает ТАСС. Правда, с 1997 года эта мера не применяется, поскольку Москва подписала шестой протокол Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Эта конвенция отменяет смертную казнь в мирное время.

Либерально-демократический депутат Сергей Иванов пояснил, что пожизненное заключение предусмотрено более чем за 20 видов преступлений, а смертная казнь — только за пять. Осужденные по этим статьям люди отбывают наказание в колониях строгого и особо строгого режима. Поэтому депутат и предлагает заменить смертную казнь одиночным пожизненным лишением свободы. Такое наказание будет отбываться в тюрьме.

На эту законодательную инициативу российское правительство подготовило отрицательный отзыв. В качестве контраргументов приводится следующее: законопроект противоречит ряду действующих норм, а его реализация потребует дополнительных бюджетных вложений на строительство тюрем специализированного типа с более строгими условиями содержания.

В отзыве российского кабинета министров подчеркивается, что автор законопроекта о замене смертной казни иным видом наказания не представил дополнительные источники финансирования исполнения своего законопроекта.