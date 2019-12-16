Вид вытекающего топлива заставил поволноваться пассажиров рейса United Airlines

Один из пассажиров, летевший рейсом авиакомпании United Airlines, следовавшим из Парижа в Чикаго, снял на видео топливо, вытекающее из крыла самолета Boeing-767.

Это зрелище заставило изрядно понервничать людей, собравшихся на борту воздушного судна.

Известно, что в итоге экипаж принял решение о посадка в аэропорту Манчестера, приземление произошло благополучно.

В пресс-службе перевозчика подтвердили наличие технической проблемы с самолетом, однако не уточнили характер неисправности, заставившей пилотов прервать межконтинентальный полет.