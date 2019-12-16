Путин: Россия продала оружия на 13 миллиардов долларов

Россия поставила за рубеж оружия на 13 миллиардов долларов в 2019 году. А портфель заказов превышает 50 миллиардов долларов. Таким образом позиции страны на мировом рынке продолжают укрепляться, несмотря на санкции и недобросовестную конкуренцию, заявил Владимир Путин на заседании Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества.

При этом глава государств призвал отечественных производителей следить за ситуацией на рынке и оперативно реагировать на изменение спроса, сообщает телеканал "Россия 24".

Отдельно Путин отметил вклад, который вносят крупные выставки, например, "Армия-2019", Международный военно-морской салон в Санкт-Петербурге и МАКС-2019. В рамках этих мероприятий были заключены контракты на 35 миллиардов рублей.

Зарубежные клиенты смогли познакомиться с такими новинками российского ОПК, как средний вертолет Ми-38Т, истребитель пятого поколения Су-57, зенитный ракетный комплекс "Викинг", бронеавтомобиль "Тигр".

Помимо прочего, президент поручил принять дорожную карту по реализации стратегии развития военно-технического сотрудничества.