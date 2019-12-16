Президент подписал закон о запрете на выезд экс-сотрудникам ФСБ

В понедельник президентом России Владимиром Путиным подписан закон, позволяющий вводить временный запрет на выезд из РФ на срок до пяти лет для граждан, уволенных с военной службы в органах ФСБ, передает ТАСС.

Временное ограничение на выезд может быть установлено со дня увольнения сотрудника с военной службы. Закон относит порядок принятия соответствующих решений к компетенции ФСБ.

По словам первого зампреда комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Людмилы Боковой, таким образом предполагается расширить перечень ограничений на момент увольнения со службы.

Глава комитета Совета Федерации по законодательству Андрей Клишас пояснил, что данная мера принимается для безопасности самих сотрудников органов ФСБ.