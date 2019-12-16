Шахматный Гран-при. Карякин, Непомнящий и Андрейкин сыграют тай-брейк

В Иерусалиме в решающую стадию вступил четвертый этап шахматной серии турниров Гран-при ФИДЕ среди мужчин. Из четырех россиян трое — Сергей Карякин, Ян Непомнящий и Дмитрий Андрейкин, — продолжают борьбу. Дмитрий Яковенко выбыл.

Яковенко завершил выступления на стадии 1/4 финала, проиграв в двух классических партиях чешскому гроссмейстеру Давиду Наваре, который первым из участников вышел в 1/2 финала. В трех других поединках после "классики" ничья – 1:1.

Остальные участники полуфинала определятся на тай-брейке. Карякин сыграет в "быстрые" шахматы и блиц с китайцем Вэй И, Непомнящий – с американцем Уэсли Со, а Андрейкин – с французом Максимом Вашье-Лагравом.