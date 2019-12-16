Гитарист Фрушанте спустя 10 лет вернулся в Red Hot Chili Peppers

Американский музыкант и гитарист Джон Энтони Фрушанте после десятилетнего перерыва вернулся в рок-группу Red Hot Chili Peppers. Об этом коллектив сообщил на своей странице в Instagram.

Вместе с Фрушанте Red Hot Chili Peppers записали ряд коммерчески успешных и культовых альбомов, среди которых Mother’s Milk, Blood Sugar Sex Magik, Californication, Stadium Arcadium. Последние десять лет на позиции Джона Энтони играл Джош Клингхоффер. В своем посте музыкальный коллектив отметил, что вынуждены попрощаться с ним, поскольку их пути разошлись. Клингхоффера поблагодарили за совместную работу. При этом Red Hot Chili Peppers "с огромной радостью" сообщили, что Джон Фрушанте возвращается в группу.

Стоит отметить, что это уже не первое воссоединение гитариста с музыкальным коллективом. Он появился в Red Hot Chili Peppers в 1988 году после смерти Хиллела Словака. Фрушанте покинул сцену в 1992 году, поскольку не мог справиться с наркотической зависимостью. В 1990-х музыкант, помимо проблем с наркотиками, страдал депрессией. Фрушанте начал сольную карьеру и вернулся в группу в 1998 после курса реабилитации, занимаясь при этом и собственным творчеством.

Во второй раз гитарист покинул Red Hot Chili Peppers в 2009 году, на этот раз уже полностью посвятив себя сольной карьере.

"Красные острые перцы чили" образовались в 1983 году. Бессменным лидером группы является Энтони Кидис.

В марте 2019 года рок-группа дала концерт среди египетских пирамид в Гизе.