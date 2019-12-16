С 2020 года все сердечники будут получать лекарства бесплатно

С 2020 года бесплатные лекарства получат те пациенты, что перенесли острые сосудистые нарушения, инсульты, инфаркты, острый коронарный синдром, а также операции на сердце. Это пообещала министр российского здравоохранения Вероника Скворцова, выступая на заседание Совета российских законодателей при Федеральном Собрании.

При этом бесплатные лекарства будет получать пациент в течение двух лет с момента начала сосудистого заболевания, уточняет ТАСС. Это будет делаться в рамках вторичной профилактики инфарктов и инсультов.

Вероника Скворцова подчеркнула, что если не заниматься вторичной профилактикой, то у каждого третьего пациента в течение года повторяется инфаркт или инсульт.

Цена вопроса с предоставлением для вторичной профилактики заболеваний, подчеркнула министр здравоохранения России, 14 миллиардов рублей на всю страну.

На заседании Совета законодателей, посвященном качеству и доступности медицинской помощи, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала как можно скорее решить вопрос доступности для населения эффективных и надежных лекарств. Она отметила перебои с обеспечением российских пациентов жизненно необходимыми препаратами.