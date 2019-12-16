Крупнейший пластиковый боевой корабль вышел на испытания

Минный тральщик "Владимир Емельянов" начал государственные испытания в Балтийском море. Предполагается, что команда проверит все системы корабля, в том числе радиотехнический и гидроакустический комплексы, сообщает агентство ТАСС.

"Владимир Емельянов" спущен на воду 30 мая 2019 года. Он носит имя бывшего главы "Средне-Невского судостроительного завода", который создавал производство кораблей из стеклопластика.

Новейший тральщик – представитель крупнейших в мире стеклопластиковых кораблей проекта 12700. Два таких корабля уже стоят на вооружении российского флота. Так, например, в июле 2019 году "Александр Обухов" обнаружил в Финском заливе 10 морских мин, установленных там еще во время Великой Отечественной войны.

Пока на вооружении российского флота стоят 2 корабля противоминной обороны проекта 12700. Еще 4 на разной стадии строительства, а всего Минобороны РФ планирует закупить до 40 подобных тральщиков.