Из кафетерия Русского музея убрали "шоколадного" Сталина

Из кафе, которое находится в корпусе Бенуа Русского музея, убрали шоколад с фотографией Иосифа Сталина.

На шоколадку пожаловался один из посетителей, которому ее принесли в качестве комплимента к кофе. "Когда официантка сказала, что к капучино положен Сталин, я подумал, что ослышался", — написал он на своей странице в Facebook.

В пресс-службе музея рассказали "Интерфаксу", что арендаторы кафе в корпусе Бенуа закупили шоколадки из серии "Лица России", при этом не согласовав это с музеем. Руководство узнало о шоколадках со Сталиным только после жалобы посетителя.

После этого всю серию из меню убрали. При этом в пресс-службе не уточнили, чьи портреты были в серии.