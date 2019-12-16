Разобрали и собрали заново: реставрацию Большого Москворецкого моста завершили досрочно

В столице завершился капитальный ремонт Большого Москворецкого моста. Работу провели грандиозную. Памятник истории и культуры в непосредственной близости от Кремля не только выглядит обновленным — полностью заменили все его внутренние конструкции. Работы должны были занять два года, но строители справились с ними досрочно. И это — большой подарок для водителей в преддверии новогодних пробок.

Большой Москворецкий мост: строительные леса убраны, и теперь с балконов переправы вновь можно любоваться перспективой Москвы-реки, стенами Кремля и Храмом Христа Спасителя. Открыточные виды столицы.

Перекрывать мост для традиционного проезда кавалькады грузовиков не стали — все-таки центр, час пик. Под бокалами шампанского, которые искрятся на фонарных столбах, с ветерком проносятся автолюбители. Открыты все восемь полос.

Реставрацию памятника культурного и исторического наследия, на которую отводилось почти два года, завершили за полтора. Строители обновили гидроизоляцию и уплотнили грунт под опорами, заменили пролеты и положили новое дорожное полотно. Навели лоск и на декоре моста.

"Это колоссальный объем реставрационных работ, связанных с гранитом. За этот короткий период — практически год — 10 тысяч квадратных метров гранитной облицовки были демонтированы, восстановлены и возвращены в исходное положение", — говорит руководитель компании-генподрядчика Дмитрий Корень.

Переправа с Тверского на Серпуховской тракт была в этом месте уже в XV веке. В XVIII — первый деревянный мост. А в XX веке по проекту Щусева и Сардаряна он оделся в розовый мрамор, был украшен балконами и парапетом.

С тех пор почти 80 лет мост не ремонтировали. Сейчас переправа, соединяющая Васильевский спуск и Большую Ордынку, по сути, получила новую жизнь. Железобетонные конструкции практически не подвержены коррозии. Новый скелет увеличил грузоподъемность Большого Москворецкого.

"Мост, по сути дела, разобрали и собрали заново, заменив или упрочив основные несущие конструкции. И сегодня мост возвращается в полном объеме для службы городу. После реконструкции срок службы моста продлен еще на 100 лет", — сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

С моста сняли строительные ограждения и освободили все полосы. Водители, которые во время ремонта толкались здесь в пробках, вздохнули с облегчением.