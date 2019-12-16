Барк "Крузенштерн" попал в 8-балльный шторм

Российский учебный парусник "Крузенштерн", выходя из Северного моря через пролив Па-де-Кале, попал в 8-балльный шторм.

"Высота волны достигала 5,5 метра, порывы ветра — 40 метров в секунду", — сообщили РИА Новости в медиацентре экспедиции.

В настоящее время сразу три российских парусника — "Седов", "Паллада" и "Крузенштерн" — совершают совместную экспедицию, посвященную 200-летию открытия Антарктиды и 75-летию победы в Великой Отечественной войне. "Седов" и "Крузенштерн" вышли из Калининграда 8 декабря. При этом "Седову" удалось обойти штормовую полосу. Фрегат "Паллада" отправился в кругосветное путешествие из Владивостока.