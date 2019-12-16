Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
16 декабря 201915:52

Девушка выпала с восьмого этажа челябинской больницы

cheltv.ru

Врачам не удалось спасти девушку, обнаруженную в понедельник днем под окнами больницы в Челябинске, сообщает cheltv.ru.

Трагический случай произошел в городской больнице №1 на улице Воровского. По данным правоохранительных органов, пациентка, которой на вид около 20 лет, выпала из окна коридора на восьмом этаже. Перед происшествием, как сообщил источник 74.ru, девушка сняла верхнюю одежду и положила её на подоконник.

К моменту прибытия врачей пострадавшая была еще жива, но спасти ее врачам не удалось.

В причинах трагедии разбираются следователи.

Сейчас

15:56

"Пенсионный" комиссар Франции подал в отставку

15:53

Британский парламент заслушает соглашение по Brexit 20 декабря

15:34

С 2020 года все сердечники будут получать лекарства бесплатно

14:53

Президент подписал закон о запрете на выезд экс-сотрудникам ФСБ

14:09

Экс-министра финансов Подмосковья приговорили к 14 годам

13:22

Суд отказался выпускать историка Соколова из СИЗО

12:53

В январе 2020 года обращаться с отходами придется по-новому

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

С 2020 года все сердечники будут получать лекарства бесплатно

С 2020 года все сердечники будут получать лекарства бесплатно

13 минут назад
Путин: Россия продала оружия на 13 миллиардов долларов

Путин: Россия продала оружия на 13 миллиардов долларов

1 час назад
Экс-министра финансов Подмосковья приговорили к 14 годам

Экс-министра финансов Подмосковья приговорили к 14 годам

1 час назад
Кремлю очевидна разница взглядов Порошенко и Зеленского по Донбассу

Кремлю очевидна разница взглядов Порошенко и Зеленского по Донбассу

2 часа назад
У российских олимпийцев может появиться собственный флаг

У российских олимпийцев может появиться собственный флаг

2 часа назад
"Страшная, как печка": Светлана Крючкова верила в "комплименты" первого мужа

"Страшная, как печка": Светлана Крючкова верила в "комплименты" первого мужа

1 час назад
Вид вытекающего топлива заставил поволноваться пассажиров рейса United Airlines

Вид вытекающего топлива заставил поволноваться пассажиров рейса United Airlines

1 час назад
"Зозуля, ты – нацист!" Испанские фанаты против футболиста с Украины

"Зозуля, ты – нацист!" Испанские фанаты против футболиста с Украины

2 часа назад
В январе 2020 года обращаться с отходами придется по-новому

В январе 2020 года обращаться с отходами придется по-новому

2 часа назад
В двух любимых у россиян марках чая нашли пестициды

В двух любимых у россиян марках чая нашли пестициды

1 час назад
Рейтинг Forbes: россиянка попала в число самых заметных миллиардеров

Рейтинг Forbes: россиянка попала в число самых заметных миллиардеров

6 часов назад
10 стран Европы с самыми высокими расходами на еду

10 стран Европы с самыми высокими расходами на еду

9 часов назад
Россия вошла в тройку самых могущественных держав

Россия вошла в тройку самых могущественных держав

8 часов назад
"Тайны следствия": новые герои и сюжетные повороты удивят зрителей

"Тайны следствия": новые герои и сюжетные повороты удивят зрителей

43 минуты назад
Премьера года: смотрите IMAX-трейлер фильма "Вторжение"

Премьера года: смотрите IMAX-трейлер фильма "Вторжение"

12.12.2019 14:17
"Тайна волшебного зелья": "Театриум" подготовил грандиозную премьеру для всей семьи

"Тайна волшебного зелья": "Театриум" подготовил грандиозную премьеру для всей семьи

12.12.2019 11:12
О войне без прикрас: зрители делятся впечатлениями от фильма "Ржев"

О войне без прикрас: зрители делятся впечатлениями от фильма "Ржев"

11.12.2019 14:26
Нужна помощь: Кристину Горбач спасет дорогое лекарство и прибор для откашливания

Нужна помощь: Кристину Горбач спасет дорогое лекарство и прибор для откашливания

11.12.2019 11:00
Гитарист Фрушанте спустя 10 лет вернулся в Red Hot Chili Peppers

Гитарист Фрушанте спустя 10 лет вернулся в Red Hot Chili Peppers

8 минут назад
Девушка выпала с восьмого этажа челябинской больницы

Девушка выпала с восьмого этажа челябинской больницы

11 минут назад
Разобрали и собрали заново: реставрацию Большого Москворецкого моста завершили досрочно

Разобрали и собрали заново: реставрацию Большого Москворецкого моста завершили досрочно

18 минут назад
Крупнейший пластиковый боевой корабль вышел на испытания

Крупнейший пластиковый боевой корабль вышел на испытания

27 минут назад
Британская компания разрешила работникам брать "похмельные" отгулы

Британская компания разрешила работникам брать "похмельные" отгулы

42 минуты назад
Названы три продукта, помогающие бороться со стрессом

Названы три продукта, помогающие бороться со стрессом

44 минуты назад
Британского миллионера застрелили у входа в отель в Аргентине

Британского миллионера застрелили у входа в отель в Аргентине

44 минуты назад
Президент подписал закон о запрете на выезд экс-сотрудникам ФСБ

Президент подписал закон о запрете на выезд экс-сотрудникам ФСБ

55 минут назад
Шестилетний ребенок оказался один на трассе из-за выброшенной в окно машины шапки

Шестилетний ребенок оказался один на трассе из-за выброшенной в окно машины шапки

1 час назад
В Госдуме придумали замену смертной казни

В Госдуме придумали замену смертной казни

1 час назад
Вагоновожатую поймали на употреблении наркотиков перед рейсом

Вагоновожатую поймали на употреблении наркотиков перед рейсом

2 часа назад
Компьютер впервые воссоздал слова, которые услышали макаки

Компьютер впервые воссоздал слова, которые услышали макаки

2 часа назад
"Вышний Волочек" обстрелял "Бастион", но промахнулся

"Вышний Волочек" обстрелял "Бастион", но промахнулся

2 часа назад
Суд отказался выпускать историка Соколова из СИЗО

Суд отказался выпускать историка Соколова из СИЗО

2 часа назад
В Калифорнии бездомных хотят селить на круизных лайнерах

В Калифорнии бездомных хотят селить на круизных лайнерах

2 часа назад
В Коми 20-летнюю девушку подозревают в серии поджогов детских колясок

В Коми 20-летнюю девушку подозревают в серии поджогов детских колясок

2 часа назад
Мадонна начала встречаться с танцором на 35 лет моложе нее

Мадонна начала встречаться с танцором на 35 лет моложе нее

3 часа назад
Водителя лимузина избили молотком на глазах у десятков очевидцев. Видео

Водителя лимузина избили молотком на глазах у десятков очевидцев. Видео

3 часа назад
АвтоВАЗ официально представил обновленную "Ниву"

АвтоВАЗ официально представил обновленную "Ниву"

3 часа назад
Пьяного дебошира примотали скотчем к креслу на подлете к Новосибирску

Пьяного дебошира примотали скотчем к креслу на подлете к Новосибирску

3 часа назад
Финская премьер-министр ответила главе эстонского МВД, назвавшему ее "продавщицей"

Финская премьер-министр ответила главе эстонского МВД, назвавшему ее "продавщицей"

3 часа назад
Девушка собралась замуж за отбывающего пожизненный срок убийцу

Девушка собралась замуж за отбывающего пожизненный срок убийцу

3 часа назад
Рогозин анонсировал скорый пуск "Сармата"

Рогозин анонсировал скорый пуск "Сармата"

4 часа назад
Opel вернулся в Россию: объявлены старт продаж и рублевые цены!

Opel вернулся в Россию: объявлены старт продаж и рублевые цены!

4 часа назад
Приезжий открыл стрельбу на станции московского метро

Приезжий открыл стрельбу на станции московского метро

4 часа назад
СК: дело экс-главы Серпуховского района передано в суд

СК: дело экс-главы Серпуховского района передано в суд

4 часа назад
10 лучших мультфильмов 2019 года

10 лучших мультфильмов 2019 года

4 часа назад
Rambler потребовал заблокировать Twitch в России

Rambler потребовал заблокировать Twitch в России

5 часов назад
Пьяный петербуржец стрелял с балкона по жене и дочери

Пьяный петербуржец стрелял с балкона по жене и дочери

5 часов назад
Взрыв на заправке в Уфе сняли на видео

Взрыв на заправке в Уфе сняли на видео

5 часов назад
Вести.net: Rambler инициировал второе скандальное дело за несколько дней

Вести.net: Rambler инициировал второе скандальное дело за несколько дней

5 часов назад
В футболе Италии война: в бой с журналистами вступил "Интер"

В футболе Италии война: в бой с журналистами вступил "Интер"

5 часов назад
Женщина десять дней жила с трупом дочери в обклеенной фольгой квартире

Женщина десять дней жила с трупом дочери в обклеенной фольгой квартире

5 часов назад
Полезна ли йога для мозга? У специалистов есть ответ

Полезна ли йога для мозга? У специалистов есть ответ

5 часов назад
"Гламурные" роды: за деньги матери дают самой достать ребенка из живота

"Гламурные" роды: за деньги матери дают самой достать ребенка из живота

6 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку