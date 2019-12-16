Девушка выпала с восьмого этажа челябинской больницы

Врачам не удалось спасти девушку, обнаруженную в понедельник днем под окнами больницы в Челябинске, сообщает cheltv.ru.

Трагический случай произошел в городской больнице №1 на улице Воровского. По данным правоохранительных органов, пациентка, которой на вид около 20 лет, выпала из окна коридора на восьмом этаже. Перед происшествием, как сообщил источник 74.ru, девушка сняла верхнюю одежду и положила её на подоконник.

К моменту прибытия врачей пострадавшая была еще жива, но спасти ее врачам не удалось.

В причинах трагедии разбираются следователи.