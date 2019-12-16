Британский парламент заслушает соглашение по Brexit 20 декабря

Выработанное британским премьером Борисом Джонсоном и ЕС соглашение по Brexit правительство Великобритании планирует представить в пятницу, 20 декабря. Об этом рассказал общественности представитель премьера.

По словам источника, законопроект будет направлен на то, чтобы согласовать условия соглашения, ранее достигнутого между Борисом Джонсоном и Евросоюзом. Представитель премьера отметил, что представление соглашения может включать в себя голосование по проекту. При этом данный шаг будет зависеть от позиции спикера, сообщает "Интерфакс", ссылаясь на зарубежные источники. Великобритания нацелена на достижение с ЕС соглашения о свободной торговле без политической составляющей.



Ранее сообщалось, что 12 декабря в Великобритании состоялись парламентские выборы. Убедительную победу на них одержала Консервативная партия премьера Борса Джонсона, который является сторонником Brexit.

После состоявшихся выборов председатель Европейского совета Шарль Мишель обратился к британскому парламенту с просьбой как можно скорее заняться ратификацией соглашения по Brexit. Это необходимо для того, чтобы стороны перешли к следующей фазе переговоров, которые касаются согласования принципов будущих отношений.