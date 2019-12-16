"Пенсионный" комиссар Франции подал в отставку

Отставка во французском правительстве: мандат сдал верховный комиссар по вопросам подготовки реформы пенсионной системы Франции Жан-Поль Делевуа. Его заподозрили в конфликте интересов. После вхождения в кабинет министров Жан-Поль Делевуа занимал должности в частных структурах. В частности, верховный комиссар еще и подрабатывал в институте по обучению работников страховой системы Ifpass.

Подавая прошение об отставке, Делевуа подчеркнул, что не хочет подрывать крайне важный для Франции проект пенсионной реформы падением доверия к нему лично. Делевуа на своем посту проработал с сентября 2017 года, напоминает ТАСС. Президент Франции Эммануэль Макрон с сожалением принял отставку своего подчиненного.

Реформа пенсионной системы вызвала волну протестов желтых жилетов во Франции. С разъяснением политики Елисейского дворца в этом вопросе выступил премьер-министр Франции Эдуар Филипп. Он пояснил, что полную пенсию во Франции можно будет получать не с 62, а с 64 лет. Кроме того, своих льгот и раннего выхода на пенсию лишатся работники государственных транспортных предприятий.

Представители французских профсоюзов пообещали усилить забастовочное движение в ближайшие дни. Общенациональный день протеста против пенсионной реформы профсоюзы проведут во Франции 17 декабря. А 17 ноября "желтые жилеты" отметили годовщину с начала своих протестов. Ранее транспортники уже несколько раз устраивали стране коллапс на дорогах.

А после того, как на улицы французских городов буквально вышли полтора миллиона протестующих, реформы сделали мягче. Но суть нововведений от этого сильно не изменилась. Премьер Франции настаивает: если ничего не делать, дефицит Пенсионного фонда во Франции к 2025 году может достичь 17 миллиардов евро. Но пенсионная система во Франции останется солидарной: те, кто работает, платит за тех, кто уже вышел на пенсию.