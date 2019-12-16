У приморских птиц подтвердилась болезнь Ньюкасла. Об этом со ссылкой на Россельхознадзор сообщает ГТРК "Владивосток". Заболевшие пернатые специалисты обнаружили в Ханкайском районе, в хозяйстве села Новоселище.

По информации пресс-службы краевой государственной ветеринарной инспекции, после выявления носителей болезни необходимо незамедлительно ввести целый ряд ограничений, которые помогут ограничить распространение заболевания. Все владельцы личных хозяйств обязаны контролировать соблюдение карантина, выполнять предписанные мероприятия для оздоровления территории.

Как уточняется, так называемая ньюкаслская болезнь птиц, или псевдочума, протекает остро и стремительно распространяется. При этом вирусном заболевании поражаются органы дыхания, желудочно-кишечный тракт, а также центральная нервная система. Болезнь сопровождается массовым падежом домашних и диких птиц.