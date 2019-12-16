Учительница рассказала, зачем отрезала ученику челку

В одной из школ Волгоградской области учительница решила радикальным образом бороться с неподобающим, на ее взгляд, внешним видом ученика. Она отстригла восьмикласснику челку, после чего в школе началась проверка.

Как сообщает "Блокнот Волгоград", мама мальчика пожаловалась, что 13 декабря ее сын пришел домой в слезах и рассказал об инциденте, произошедшем на уроке.

"Постригла коротко и криво челку моего сына в присутствии всех одноклассников. Без согласия и разрешения", – рассказала женщина журналистам.

После этого педагога отстранили от работы до окончания проверки, а домой к ученику пришли представители правоохранительных органов.

Позже учитель русского языка Гульнара Мутаева в интервью телеканалу "360" озвучила свою версию событий.

"Я отрезала три-четыре волосинки и этим обозначила длину. Волосы были очень длинные: от виска три сантиметра, волосы ниспадали на глаза. Тем более у него большие проблемы со зрением", – пояснила она. Педагог добавила, что сама винит себя в том, что приняла такие меры.

Директор школы Лидия Авдощенко сообщила, что на время отстранения учителя от работы ей нашли замену, однако ученики и их родители просят вернуть Мутаеву.

"Дети сейчас плачут, все плачут, только что от нас ушла делегация родителей. Дети говорят, не хотим нового учителя, просят вернуть прежнего педагога", – отметила она.

Сам 14-летний ученик впоследствии признался, что помирился с учителем, а челку ему потом подровняли в парикмахерской.

15 декабря сообщалось об инциденте, который произошел в одной из школ Нового Уренгоя. Там во время учебной эвакуации детей заставили прыгать из окон без верхней одежды, при том что на на Ямале уже установилась зимняя погода с морозами ниже минус 15 градусов. Несколько школьников после этого простудились, поэтому родители решили подать жалобу на администрацию учебного заведения. Директор школы принесла извинения и обещала провести проверку.