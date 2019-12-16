"Тамбов" рассчитывает провести домашние матчи в родном городе

Новичок российской премьер-лиги "Тамбов" рассчитывает проводить домашние матчи весенней части футбольного чемпионата в родном городе. В осенней фазе "Тамбов" принимал соперников Саранске.

Домашний стадион "Тамбова" не соответствовал критериям премьер-лиги и нуждался в реконструкции. Во время ремонта команде пришлось проводить домашние матчи на нейтральном поле – в Саранске. Реконструкция еще не закончена, однако в клубе надеются, что появится возможность принимать соперников в Тамбове.

Как заявил ТАСС президент "Тамбова" Арсен Габуев, возможно реконструкция закончится весной. "Мы все для этого делаем. Но все зависит от результатов конкурса", — сказал Габуев. В настоящее время "Тамбов" занимает 11 место, и возвращение клуба в родной город поможет ей в борьбе за сохранение прописки в элите.