Школьник попал в больницу с гайморитом и умер во время лечения

Следственный комитет по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело по факту смерти 13-летнего подростка, обратившегося за помощью к врачам в городскую больницу Анапы. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Инцидент произошел 6 декабря 2019 года. Ребенок обратился в лечебное учреждение с диагнозом "Синусит". В больнице у подростка диагностировали двусторонний гнойный гайморит. Врачи провели ему анестезию слизистых носовых проходов, после чего произвели пункцию и промывку правой и левой гайморовых пазух. В какой-то момент состояние школьника резко ухудшилось, его доставили в реанимационное отделение. Врачи не смогли спасти жизнь ребенка — спустя непродолжительное время он скончался.

В связи с возбуждением уголовного дела по части 2 статьи 109 Уголовного кодекса России (причинение смерти по неосторожности) проводятся необходимые следственные действия, которые помогут установить все обстоятельства случившегося.