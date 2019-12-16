Фитнес-тренер отобрал сумку с 5 миллионами рублей у избитого москвича

Уроженец Волгоградской области вместе с подельником избил и ограбил 43-летнего москвича в Домодедове, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова. Камера наблюдения сняла злоумышленников.

Нападение было совершено недалеко от аэропорта: налетевшие мужчины повалили свою жертву, вырвали у нее из рук сумку с 5 миллионами рублей и бросились наутек. Пострадавший бросился следом и довольно быстро настиг обидчиков, но вернуть похищенное ему не удалось, потому как он наткнулся на ожесточенное сопротивление. Налетчики на глазах у прохожих избили владельца денег, а затем спокойно ретировались.

Вскоре стражи порядка вышли на след одного из подозреваемых — им оказался 27-летний фитнес-тренер, снимающий квартиру в Реутове. Похищенных денег у него не обнаружили, а сам он признал, что участвовал в драке, но не в грабеже. Тем не менее, мужчину взяли под стражу, ему грозит до семи лет в колонии.