Мальчика, которого в наказание ставили на гречку, не отнимут у матери

Оснований для изъятия из семьи 8-летнего мальчика, которого в качестве наказания ставили коленями на гречку, в данный момент нет, считают в правоохранительных органах.

"После произошедшего ребенка изъяли из семьи и поместили в социально-реабилитационный центр, но затем мальчика вернули матери — она стала жить в другой квартире и вела себе положительно. Сейчас мальчик не хочет, чтобы его забирали от матери, у них хорошие отношения", — пояснила РИА Новости представитель следственного управления СК РФ по Омской области Лариса Болдинова.

По ее словам, сейчас условия жизни ребенка контролируют органы опеки и попечительства, оказывается необходимая социально-педагогическая и психологическая помощь поддержка, поэтому законных оснований для лишения женщины родительских прав нет. В управлении также пояснили, что мать ребенка — сирота, выросшая в детском доме, поэтому кроме нее у ребенка нет других родных.

Между тем, в Омском районном суде сегодня состоялось первое судебное заседание по уголовному делу об истязании ребенка, возбужденному в отношении матери мальчика и его отчима — 35-летнего Сергея Казакова.

Установлено, что с апреля по май этого года мужчина избивал ребенка, а за малейшие провинности заставлял его длительное время стоять на коленях на гречке. Свои действия Сергей Казаков записывал на видеокамеру. Мать мальчика была в курсе таких воспитательных мер, но не вмешивалась в ситуацию.

После очередного такого "воспитания" ребенок сбежал из дома и рассказал обо всем соседу. Мужчина вызвал полицию. Врачи диагностировали у пострадавшего белково-энергетическую недостаточность. Также ему провели операцию на коленях: гречка, на которой стоял мальчик, вросла в кожу.

В настоящее время Казаков находится под арестом, а мать мальчика — под подпиской о невыезде. Свою вину они признали только частично, не согласившись с тем, что намеренно истязали мальчика по договоренности друг с другом.