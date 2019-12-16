Воронежские школьники проехались по родному краю в "Вагоне знаний". Электропоезд с таким названием провез ребят из детского дома и соцприюта по маршруту Воронеж — Лиски, сообщает ГТРК "Воронеж".

Как рассказали организаторы этого Всероссийского экскурсионно-образовательного проекта, цель поездки — познакомить школьников со своим регионом, его культурой и историей, а также посмотреть, как живут соседи. Такие маршруты существовали во время СССР, теперь эту хорошую традицию решено возобновить. Причем первую поездку сделали благотворительной.

Каждый юный путешественник получил ауидиогид с информацией об истории края, знаменитых земляках, памятниках. Получился своеобразный урок краеведения, о котором сейчас мечтают многие учителя. Детям поездка очень понравилась и вызвала живой интерес, они охотно делились впечатлениями. Теперь организаторы планируют приглашать для участия в проекте школьников из разных учебных заведений города. Будущим юным краеведам предложат несколько маршрутов, в том числе до Боброва и Ельца.

По словам организатора "Вагона знаний" Геннадия Малыша, хотелось бы включить в программу и другие соседние регионы, а также предоставить школьникам не один вагон, а целый поезд. Возможно, тогда для удобства путешественников будут задействованы спальные, а не только сидячие вагоны.