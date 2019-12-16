Новости Общество

Все видео этой рубрики
16 декабря 201918:25

Воронежские школьники проехались по родному краю в "Вагоне знаний"

ГТРК "Воронеж"

Воронежские школьники проехались по родному краю в "Вагоне знаний". Электропоезд с таким названием провез ребят из детского дома и соцприюта по маршруту Воронеж — Лиски, сообщает ГТРК "Воронеж".

Как рассказали организаторы этого Всероссийского экскурсионно-образовательного проекта, цель поездки — познакомить школьников со своим регионом, его культурой и историей, а также посмотреть, как живут соседи. Такие маршруты существовали во время СССР, теперь эту хорошую традицию решено возобновить. Причем первую поездку сделали благотворительной.

Каждый юный путешественник получил ауидиогид с информацией об истории края, знаменитых земляках, памятниках. Получился своеобразный урок краеведения, о котором сейчас мечтают многие учителя. Детям поездка очень понравилась и вызвала живой интерес, они охотно делились впечатлениями. Теперь организаторы планируют приглашать для участия в проекте школьников из разных учебных заведений города. Будущим юным краеведам предложат несколько маршрутов, в том числе до Боброва и Ельца.

По словам организатора "Вагона знаний" Геннадия Малыша, хотелось бы включить в программу и другие соседние регионы, а также предоставить школьникам не один вагон, а целый поезд. Возможно, тогда для удобства путешественников будут задействованы спальные, а не только сидячие вагоны.

Текст: ГТРК "Воронеж"

Сейчас

16:54

Индекс МосБиржи обновил исторический максимум

16:38

Путин подписал закон об электронных трудовых книжках

15:56

"Пенсионный" комиссар Франции подал в отставку

15:53

Британский парламент заслушает соглашение по Brexit 20 декабря

15:34

С 2020 года все сердечники будут получать лекарства бесплатно

14:53

Президент подписал закон о запрете на выезд экс-сотрудникам ФСБ

14:09

Экс-министра финансов Подмосковья приговорили к 14 годам

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Путин подписал закон об электронных трудовых книжках

Путин подписал закон об электронных трудовых книжках

2 часа назад
Индекс МосБиржи обновил исторический максимум

Индекс МосБиржи обновил исторический максимум

2 часа назад
Нулевое захоронение: через семь лет отходов в Подмосковье оставаться не будет

Нулевое захоронение: через семь лет отходов в Подмосковье оставаться не будет

1 час назад
"Пенсионный" комиссар Франции подал в отставку

"Пенсионный" комиссар Франции подал в отставку

2 часа назад

Трансляции

Завтра, 17 декабря

11:30

Запуск ракеты-носителя "Союз-СТ"

19 декабря

11:55

Большая пресс-конференция Владимира Путина
11:57

Большая пресс-конференция Владимира Путина. Сурдоперевод
Все трансляции
С 2020 года все сердечники будут получать лекарства бесплатно

С 2020 года все сердечники будут получать лекарства бесплатно

3 часа назад
Дана Борисова обвинила дочь в том, что та забрала у нее собаку

Дана Борисова обвинила дочь в том, что та забрала у нее собаку

1 час назад
Вид вытекающего топлива заставил поволноваться пассажиров рейса United Airlines

Вид вытекающего топлива заставил поволноваться пассажиров рейса United Airlines

4 часа назад
"Страшная, как печка": Светлана Крючкова верила в "комплименты" первого мужа

"Страшная, как печка": Светлана Крючкова верила в "комплименты" первого мужа

4 часа назад
"Зозуля, ты – нацист!" Испанские фанаты против футболиста с Украины

"Зозуля, ты – нацист!" Испанские фанаты против футболиста с Украины

5 часов назад
Барк "Крузенштерн" попал в 8-балльный шторм

Барк "Крузенштерн" попал в 8-балльный шторм

2 часа назад
В двух любимых у россиян марках чая нашли пестициды

В двух любимых у россиян марках чая нашли пестициды

4 часа назад
Учительница рассказала, зачем отрезала ученику челку

Учительница рассказала, зачем отрезала ученику челку

2 часа назад
10 стран Европы с самыми высокими расходами на еду

10 стран Европы с самыми высокими расходами на еду

12 часов назад
"Тайны следствия": новые герои и сюжетные повороты удивят зрителей

"Тайны следствия": новые герои и сюжетные повороты удивят зрителей

3 часа назад
Премьера года: смотрите IMAX-трейлер фильма "Вторжение"

Премьера года: смотрите IMAX-трейлер фильма "Вторжение"

12.12.2019 14:17
"Тайна волшебного зелья": "Театриум" подготовил грандиозную премьеру для всей семьи

"Тайна волшебного зелья": "Театриум" подготовил грандиозную премьеру для всей семьи

12.12.2019 11:12
О войне без прикрас: зрители делятся впечатлениями от фильма "Ржев"

О войне без прикрас: зрители делятся впечатлениями от фильма "Ржев"

11.12.2019 14:26
Нужна помощь: Кристину Горбач спасет дорогое лекарство и прибор для откашливания

Нужна помощь: Кристину Горбач спасет дорогое лекарство и прибор для откашливания

11.12.2019 11:00
Названы самые скачиваемые приложения в России за 10 лет

Названы самые скачиваемые приложения в России за 10 лет

14 минут назад
Зависть приобрела эманацию изящества

Зависть приобрела эманацию изящества

45 минут назад
Юноша бесследно пропал в лесу под Смоленском после пикника местной золотой молодежи

Юноша бесследно пропал в лесу под Смоленском после пикника местной золотой молодежи

1 час назад
В Бурятии собаки таскали в зубах тело младенца: мать ребенка в розыске

В Бурятии собаки таскали в зубах тело младенца: мать ребенка в розыске

1 час назад
В Мексике хотят распечатать на принтере целый микрорайон

В Мексике хотят распечатать на принтере целый микрорайон

1 час назад
Распознавание лиц на вокзалах и в платёжных системах обманули масками

Распознавание лиц на вокзалах и в платёжных системах обманули масками

1 час назад
Подростка зверски избили из-за бутылки минеральной воды

Подростка зверски избили из-за бутылки минеральной воды

1 час назад
ФИФА подала иск против Блаттера и Платини

ФИФА подала иск против Блаттера и Платини

1 час назад
Пассажир самолета сломал нос соседке из-за пролитого кофе

Пассажир самолета сломал нос соседке из-за пролитого кофе

1 час назад
Мальчика, которого в наказание ставили на гречку, не отнимут у матери

Мальчика, которого в наказание ставили на гречку, не отнимут у матери

2 часа назад
Школьник попал в больницу с гайморитом и умер во время лечения

Школьник попал в больницу с гайморитом и умер во время лечения

2 часа назад
Одна из главных "звёзд" YouTube уходит в бессрочный отпуск

Одна из главных "звёзд" YouTube уходит в бессрочный отпуск

2 часа назад
Под Тюменью продают дом, похожий на НЛО

Под Тюменью продают дом, похожий на НЛО

2 часа назад
Предстоящая неделя в Москве будет очень теплой

Предстоящая неделя в Москве будет очень теплой

2 часа назад
Путину открыли "Континент"

Путину открыли "Континент"

2 часа назад
Британский парламент заслушает соглашение по Brexit 20 декабря

Британский парламент заслушает соглашение по Brexit 20 декабря

2 часа назад
Из кафетерия Русского музея убрали "шоколадного" Сталина

Из кафетерия Русского музея убрали "шоколадного" Сталина

3 часа назад
Гитарист Фрушанте спустя 10 лет вернулся в Red Hot Chili Peppers

Гитарист Фрушанте спустя 10 лет вернулся в Red Hot Chili Peppers

3 часа назад
Девушка выпала с восьмого этажа челябинской больницы

Девушка выпала с восьмого этажа челябинской больницы

3 часа назад
Разобрали и собрали заново: реставрацию Большого Москворецкого моста завершили досрочно

Разобрали и собрали заново: реставрацию Большого Москворецкого моста завершили досрочно

3 часа назад
Диетологи объяснили, какой бутерброд с красной икрой - правильный

Диетологи объяснили, какой бутерброд с красной икрой - правильный

3 часа назад
Крупнейший пластиковый боевой корабль вышел на испытания

Крупнейший пластиковый боевой корабль вышел на испытания

3 часа назад
Британская компания разрешила работникам брать "похмельные" отгулы

Британская компания разрешила работникам брать "похмельные" отгулы

3 часа назад
Названы три продукта, помогающие бороться со стрессом

Названы три продукта, помогающие бороться со стрессом

3 часа назад
Британского миллионера застрелили у входа в отель в Аргентине

Британского миллионера застрелили у входа в отель в Аргентине

3 часа назад
На "обочечников" нашли управу в Верховном суде (прикрыться ПДД не вышло)

На "обочечников" нашли управу в Верховном суде (прикрыться ПДД не вышло)

3 часа назад
Экс-министра финансов Подмосковья приговорили к 14 годам

Экс-министра финансов Подмосковья приговорили к 14 годам

4 часа назад
В Госдуме придумали замену смертной казни

В Госдуме придумали замену смертной казни

4 часа назад
Вагоновожатую поймали на употреблении наркотиков перед рейсом

Вагоновожатую поймали на употреблении наркотиков перед рейсом

5 часов назад
У российских олимпийцев может появиться собственный флаг

У российских олимпийцев может появиться собственный флаг

5 часов назад
Компьютер впервые воссоздал слова, которые услышали макаки

Компьютер впервые воссоздал слова, которые услышали макаки

5 часов назад
Суд отказался выпускать историка Соколова из СИЗО

Суд отказался выпускать историка Соколова из СИЗО

5 часов назад
Кремлю очевидна разница взглядов Порошенко и Зеленского по Донбассу

Кремлю очевидна разница взглядов Порошенко и Зеленского по Донбассу

5 часов назад
10 лучших мультфильмов 2019 года

10 лучших мультфильмов 2019 года

7 часов назад
"Гламурные" роды: за деньги матери дают самой достать ребенка из живота

"Гламурные" роды: за деньги матери дают самой достать ребенка из живота

9 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку