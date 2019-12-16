Новым тренером "Рубина" может стать Леонид Слуцкий

Леонид Слуцкий может быть назначен главным тренером казанского "Рубина". Это место стало вакантно в понедельник после отставки Романа Шаронова.

Согласно информации "Спорт-Экспресс", высока вероятность назначения Леонида Слуцкого главным тренером "Рубина". Его помощниками могут стать Алексей и Василий Березуцкие. В пользу версии о назначении Слуцкого говорит размещенное в твиттере клуба изображение кресла-качалки. Известна привычка Слуцкого раскачиваться во время матча.

Последним местом работы Слуцкого был голландский "Витесс", откуда он ушел в конце ноября. Также Леонид Викторович тренировал "Москву", "Крылья Советов", ЦСКА и сборную России.