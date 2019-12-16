Путин подписал закон об электронных трудовых книжках

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому сведения о трудовой деятельности россиян будут формироваться в электронном виде. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее сообщалось, что Госдума 3 декабря приняла законопроект о переходе на цифровые трудовые книжки. Благодаря ему работодатели получат возможность формировать в электронном виде основную информацию о трудовой деятельности, стаже каждого сотрудника, его трудовой функции, переводах на другую работу, увольнении и так далее.

Переход на электронные книги будет осуществлен с 1 января 2021 года. В соответствии с нововведениями работодатели обязаны до 30 июня 2020 года уведомить каждого сотрудника в письменной форме об изменениях в трудовом законодательстве. При этом работник получить возможность выбрать между продолжением ведения трудовой книжки в бумажном варианте или предоставлением сведений в электронном виде. Об этом он должен оповестить работодателя с помощью заявления.



По экспертным оценкам, как сообщает "Интерфакс", нововведения коснутся порядка 60 миллионов работников, а также 8,4 миллиона хозяйствующих субъектов.

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, возможность перехода на цифру позволит бизнесу освободить свои отделы кадров от излишних трудозатрат на ведение документации в устаревшей бумажной форме.