Пассажир самолета сломал нос соседке из-за пролитого кофе

Конфликт на облачной высоте: в московском аэропорту Внуково задержали пассажира, сломавшего нос женщине за пролитый кофе. Конфликт произошел между пассажирами, возвращавшимися в Москву из Гоа.

В полете мужчина стал, чтобы пропустить соседа к его месту и слишком резко закрыл откидной столик. Этим он побеспокоил впереди сидящую даму. Женщина вступила с экспрессивным гражданином в словесную перепалку, а затем плеснула в мужчину кофе из стаканчика, сообщает "Интерфакс". Мужчина извинений принимать не захотел – сразу перешел к рукоприкладству. Инцидент произошел 14 декабря 2019 года. Сейчас полиция проводит проверку всех обстоятельств произошедшего. Как минимум, участники конфликта могут быть лишены возможности в дальнейшем совершать авиаперелеты: авиакомпании ведут свой список дебоширов, кому запрещен вход на борт их воздушных судов.

Пока же пострадавшая с переломом носа госпитализирована в московскую больницу.