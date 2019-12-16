Юноша бесследно пропал в лесу под Смоленском после пикника местной золотой молодежи

Девять месяцев искали пропавшего под Смоленском 16-летнего Влада Б. Юноша вместе со сверстниками, многие из которых – дети представителей местной власти, устроили пикник на природе. Отмечали день рождения одного из юношей.

Влад сказал родным, что вернется к 10 вечера. При этом телефон он оставил дома на зарядке. Когда вечером юноша домой не пришел, бабушка подняла тревогу и позвонила приятелю внука, номер которого он оставил.

Однако тот сказал, что уже дома и спит. Позже стало известно, что молодежь о пропаже Влада к тому времени уже знала.

Более того: отец одной из девочек, занимающий руководящий пост в местной полиции, около 9 вечера была на месте праздника и, предположительно, тоже уже знал о пропаже Влада.

Впоследствии оказалось, что место пикника в прямом смысле зачищено – следов гулянки молодежи тут не осталось никаких. Более того: след не смогли взять даже полицейские собаки.

Родные мальчика уже 9 месяцев не знают: жив он? Или мертв? Те, кто были вместе с Владом в тот роковой день, на контакт не идут, а ранее сообщенные ими сведения входят в противоречие друг с другом.

Кроме Влада, на вечеринке были 12 подростков. Что они скрывают? Куда делся молодой человек? И почему на месте, где гуляла молодежь, не осталось никаких следов?

В чем странность единственного видео, оставшегося с вечеринки?

Какие еще странности есть в этом деле, и почему с журналистами отказываются общаться отцы детей, занимающие – на местном уровне – высокие посты?

Правда ли, что над Владом издевались? И какие версии случившегося у местного егеря и координатора поисково-спасательного отряда?

Попытки разобраться в этой истории – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".