Индекс МосБиржи обновил исторический максимум

Индекс МосБиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, обновил исторический максимум, превысив отметку 3010 пунктов.

Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи. До этого максимум был зафиксирован 7 ноября — 3009,11 пункта.

Аналитики связывают это общемировым ростом после согласования на прошлой неделе торговой сделки первой фазы между Вашингтоном и Пекином.

Ранее сообщалось о том, впервые с 2013 года индекс РТС преодолел отметку в 1500 пунктов.

Индекс РТС — один из двух основных показателей Московской биржи наряду с индексом МосБиржи, отражающий состояние наиболее ликвидных акций крупнейших участников основных секторов российской экономики.