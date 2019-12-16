Давление со стороны руководства и подделка документов. В центре нового скандала оказалась Организация по запрещению химического оружия. Настоящую информационную бомбу для них подбросил сайт WIkiLeaks, дополнительный снаряд полетел со стороны Daily Mail. Согласно опубликованным документам, доклад ОЗХО по так называемым химатакам в сирийской Думе в апреле 2018 года был сильно отредактирован, а авторы и вовсе не были на месте событий.

Цензура в докладах ОЗХО — о ней пишет британская "Дэйли Мэйл" (Daily Mail). Данные о том, что сирийские власти не причастны к так называемым химическим атакам, сознательно умалчивались. Речь идет об инциденте в городе Дума, видео о котором растиражировала организация "Белые каски", и после которого по Дамаску без санкции Совбеза ООН был нанесен массированный ракетный удар.

"В заключительном отчете утверждалось, что имеются "существенные основания" полагать, что в Думе использовался газообразный хлор, однако информатор ОЗХО заявляет, что было обнаружено лишь небольшое количество хлора, которое можно найти в любом домашнем хозяйстве", — пишет Daily Mail.

Изучением инцидента в Думе занимались эксперты Миссии по установлению фактов применения химоружия в Сирии, сокращенно – МУФС. На сайте WikiLeaks опубликован меморандум одного из участников расследования. Утверждается, что выводы о химатаке сделали люди, которые даже не приезжали в Сирию, а государство, откуда велась работа, названо "страной Х".

"Доклад не отражает взгляды всех членов команды, задействованных в Думе. Только один член группы (парамедик) так называемой основной команды МУФС был в Думе. Доклад МУФС был написан этой "основной командой", таким образом, людьми, которые работали только в стране Х".

Сообщается также, что в докладе миссии отсутствует систематическое изложение нестыковок версии об атаке — о том, что жертвы не подвергались воздействию хлора, и вообще, случаи летального исхода не связаны с химоружием. Кроме того, один из экспертов МУФС инженер-химик Иэн Хендерсон писал, например, что емкости с отравляющими веществами не могли быть сброшены сирийскими ВВС, да и вообще – с самолета, баллоны устанавливали вручную. Выводы специалиста в итоговый документ не включили, а его настойчиво попросили убрать данные из архивов.

"Пожалуйста, уберите этот документ из архива ... И, пожалуйста, зачистите все следы, если таковые имеются, о его передаче, хранении, любой информации о нем в архиве".

Интересно, что авторство этого сообщения приписывают высокопоставленному руководителю ОЗХО, которого другие сотрудники организации называют Волан-де-Морт — по аналогии с главным злодеем из серии популярных фэнтези-романов.

Кстати, военные эксперты этот инцидент иначе как выдумкой не называют.

"Думские события показали, что инсценировку сделали не очень добросовестно. Мы видим что такая подтасовка, она как раз совпадала с тем,ну, вообще все акции, проводимые "Белыми касками, совпадали с обвинениями против сирийского правительства — законно избранного, а некоторые из них заканчивались акциями возмездия со стороны стран НАТО", — отметил военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.

В меморандуме заявлено: в объективности доклада по сирийской Думе сомневаются как минимум 20 инспекторов, которые работали на месте происшествия. Вот только в выводах миссии, видимо, не сомневаются руководители ОЗХО. Возможно, поэтому никаких заявлений от них пока не последовало.