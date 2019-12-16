ФИФА подала иск против Блаттера и Платини

ФИФА подала иск против бывшего руководителя организации Йозефа Блаттера и бывшего президента УЕФА Мишеля Платини. С обоих функционеров требуют вернуть 2 миллиона швейцарских франков.

В 2011 году Мишель Платини, совмещавший посты президента УЕФА и вице-президента УЕФА, получил перевод в 2 миллиона франков. Эта выплаты была санкционирована президентом ФИФА Йозефом Блаттером. Нынешнее руководство организации считает эту выплату незаконной и требует вернуть деньги. С этой целью ФИФА обратилась в швейцарский суд.

Оба руководителя были обвинены в коррупции и покинули свои посты. ФИФА отстранила Блаттера и Платини на 8 лет. Позже этот срок был сокращен до 6 лет, а Платини добился дальнейшего ослабления наказания – до четырех лет. Этот срок истек в ноябре.