Дана Борисова обвинила дочь в том, что та забрала у нее собаку

Бывший супруг телеведущей Даны Борисовой забрал у нее дочь. Как сообщила сама Борисова в Instagram, муж явился к ней в сопровождении сотрудников правоохранительных органов. Дочь, в свою очередь, отобрала у нее собаку, пожаловалась ведущая.

По словам Борисовой, последнее время у нее были напряженные отношения с дочерью-подростком. Ведущая обвинила девочку в том, что та испортила рукопись ее книги и личные вещи.

"Она порезала мой шарф и блузку шелковую", – уточнила ведущая.

Борисова позвонила отцу девочки и попросила забрать ребенка на несколько дней.

"В ответ он вчера пришел с полицейским нарядом, при Поле назвал недоделанной наркоманкой. По-моему, это уже грязный немужской поступок. Полицейские сфоткались со мной пошутили и уехали. Полина с папой тоже", – рассказала Борисова.

После этого, по словам ведущей, она села за работу над книгой, которую сейчас пишет. Пока она занималась рукописью, дочь вернулась, чтобы забрать вещи, а вместе с ними увезла и собаку.

"Я писала книгу и не заметила, что она унесла. Через пару часов встала отдохнуть, а щенка нет. Искала по всему дому, но он пропал. Позвонила Полина и сказала: ты не получишь Мишель до суда. Господи, я сползла по стенке", – продолжила ведущая. Ведущая добавила, что собака – ее "самый близкий друг".

Судя по всему, об отъезде дочери Борисова совершенно не жалеет. Она отметила, что Полина встретит Новый год вместе с отцом. Сама ведущая намерена провести праздники на курорте "с огромной компанией".