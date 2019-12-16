Везучий пешеход избежал участия в аварии на улице в Боснии. Видео

Камера наблюдения запечатлела аварию, произошедшую в минувшее воскресенье, 15 декабря, на улице Николы Теслы в городе Добой, расположенном в Республике Сербской – образовании в составе Боснии и Герцеговины.

Мужчина шел быстрым шагом по тротуару. Внезапно водитель легковушки, ехавший мимо него, решил повернуть налево, позабыв посмотреть в зеркала заднего вида. В результате этого маневра он врезался в другую машину, которая как раз решила совершить обгон.

Столкнувшиеся автомобили отлетели в сторону, едва не сбив пешехода, в последнее мгновение успевшего увернуться от транспортных средств.

После этого одна из легковушек пролетела по тротуару, врезалась в забор, столб и протаранила припаркованное авто.