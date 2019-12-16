В Бурятии собаки таскали в зубах тело младенца: мать ребенка в розыске

Следственным комитетом по Республике Бурятия проводится доследственная проверка по факту смерти новорожденного, тело которого было найдено на улице Гусиноозерска в понедельник, 16 декабря.

Местные жители заметили возле одного из домов возню двух собак. Когда они приблизились, то заметили, что в пасти одной из них находится ребенок. Люди отогнали животных и позвонили в полицию.

Погибшим оказался новорожденный мальчик. Пострадал младенец от укусов собак или уже родился мертвым, пока неизвестно.

В настоящее время в рамках проверки проводятся необходимые следственные действия. Мать ребенка находится в розыске, сообщается на сайте ведомства.