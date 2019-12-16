Высокопоставленного югорского полицейского поймали пьяным за рулем

В Югорское управление МВД начало проверку после публикации записи с задержанием на дороге в Сургуте нетрезвого начальника городского отдела по борьбе с экономическими преступлениями Александра Тетерятникова. Кадры были обнародованы в эфире местного канала "К-Информ".

Инцидент произошел в ночь на15 декабря на улице Захарова. Стражи порядка вынуждены были преследовать "Приору", водитель которой отказался остановиться по первому требованию. Выйдя из салона, владелец автомобиля представился начальником ОБЭП и потребовал отпустить его без проволочек.

Инспекторы обратили внимание на явные признаки алкогольного опьянения и попросили автовладельца сесть в служебную машину, но тот отказался. Более того, он оказал сопротивление сотрудникам ДПС. В конце концов его скрутили и заковали в наручники. Тем не менее, по данным издания, к ответственности высокопоставленного полицейского не привлекли — помогло заступничество со стороны руководства УГИБДД.

В региональном управлении МВД уже начали проверку произошедшего, пообещав уволить задержанного и отпущенного Тетерятникова, если его вина будет доказана.