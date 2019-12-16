Второй крупнейший в мире крейсер подготовят к испытаниям в 2020 году

Тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" подготовят к заводским испытания в 2020 году. Боевой корабль сначала выведут из бассейна, поставят у причала, где ТАКР достроят, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на главу "Севмаша" Сергея Воронько.

В сентябре 2019 года заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко заявил, что крейсер отремонтирован на 50%. Он должен стать самым мощным кораблем в истории флота.

Уточняется, что вместо противокорабельных ракет "Гранит" ТАРК будет нести либо комплекс "Калибр", либо гиперзвуковой "Циркон".

Помимо этого, обновится противовоздушная оборона корабля: на "Адмирала Нахимова" поставят зенитный ракетный комплекс "Форт-М", ракетно-артиллерийскую систему "Панцирь-М".

"Адмирал Нахимов" – второй, после "Петра Великого", крупнейший крейсер в мире. В 1999 году он встал на ремонт и модернизацию. Вернуть его флоту планируют в 2022 году.