Игра в догонялки: американские эксперты назвали тройку самых могущественных стран

Россия вошла в тройку самых могущественных стран по итогам 2019 года. Рейтинг составлен американскими экспертами на основе опроса 20 тысяч респондентов в 80 государствах. Наша страна уступила только США, а третье место — у Китая.

"Эти страны проецируют свое влияние на мировую арену", — утверждает журнал U.S. News & World Report. Одно из старейших, наряду с Time и News Week, и авторитетнейших заокеанских изданий под занавес года представляет традиционный рейтинг самых могущественных государств мира. На первом месте – конечно, США. Это предсказуемо для американского исследования. А сразу за ними – Россия. Что для американского исследования – скорее, сенсация.

"Это один из самых авторитетных американских журналов. И то, что он ставит Россию на втором месте, — это говорит о растущем влиянии России на мировой арене. Причем учитывались различные показатели. Но вот что любопытно: здесь речь идет прежде всего о влиянии России на глобальную политику, на экономические процессы", — подчеркивает главный научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Александр Петров.

Методика проведения этого исследования максимально прозрачна. Группа ученых Пенсильванского университета во главе с профессором Дэвидом Рибстайном разработала список из 65 характеристик, так или иначе описывающих государства. После этого группе из более чем 20 000 человек предложили оценить страны мира на соответствие предложенным определениям. Итог: сильную российскую армию отметили десять из десяти респондентов. Столько же оценили национального лидера и политическое влияние России в целом.

"Это свидетельство, в первую очередь, того, что без России сейчас не обходится практически ни одно мировое событие, в контексте того, что для разрешения каких-то кризисных зон нужно обязательно взаимодействие нашей страны с другими игроками. И без нас они, как говорится, обойтись не могут. Это мы видим по Ближнему Востоку, по Латинской Америке, по многим регионам мира и странам, где роль России многократно возросла в последние годы. И американцы не могут этого попросту не учитывать", — поясняет эксперт РИСИ Илья Кравченко.

На третьем месте рейтинга оказался Китай. Сразу за ним – Германия, Великобритания и Франция соответственно. Получается, что с точки зрения политического влияния в современном мире конкурента сильнее, чем Россия, у США нет. А ведь всего несколько лет назад теперь уже бывший президент Штатов утверждал прямо противоположное.

"Россия – это региональная держава, которая угрожает своим непосредственным соседям не из-за силы, но из-за слабости", — говорил 44-й президент США Барак Обама, который просидел в Белом доме два срока с 2008 по 2016 годы.

Теперь Барак Обама в качестве главы Фонда собственного имени гастролирует по Юго-Восточной Азии, где учит аудиторию не искать различий, а сосредоточиться на общности. Он предпочитает не комментировать заявления нынешней президентской администрации, которая на мир, судя по всему, смотрит куда более реалистично. Например, в лице министра обороны США публично признает: Вашингтону ничего не остается, как с Москвой "играть в догонялки". В частности, в том, что касается разработки гиперзвукового оружия.

- Насколько вы обеспокоены развитием гиперзвуковых ракет и других технологий в России? США отстают в этом направлении?

"Мы сделали паузу в этой технологии несколько лет назад, когда у нас было явное преимущество. И теперь мы играем в догонялки. Министерство обороны инвестирует каждый доллар, который мы физически можем использовать, для достижения конкурентного преимущества в области гиперзвукового оружия и техники", — подчеркнул министр обороны США Марк Эспер.

"Мы очень внимательно следим за тем, что делают русские", — продолжил Марк Экспер.

Чем, впрочем, вряд ли кого-то удивил: частота упоминаемости в медиа, как индикатор влияния страны на мировые дела, — еще один из критериев рейтинга, где Россия – в топе самых могущественных стран мира, кстати, лидирует уже второй год подряд. И это точно не случайность.