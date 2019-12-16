Газ и парижский саммит: Путин и Меркель обсудили ряд тем

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель поставки газа в Европу, а также затронул ряд других тем.

Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировала пресс-служба Кремля, подчеркнув, что оба лидера говорили о перспективах транзита российского "голубого топлива" после 1 января 2020 года по территории Украины, а также об осуществлении проекта "Северный поток-2".

Отмечается, что и Путин, и Меркель положительно оценили итоги саммита "нормандской четверки" в Париже, который состоялся 9 декабря 2019 года и на котором президенты России, Франции, Украины и канцлер Германии согласовали ряд шагов по урегулированию ситуации в Донбассе.