Миодраг Божович продолжит работать с "Крыльями Советов"

Руководство "Крыльев Советов" решило оставить Миодрага Божовича на посту главного тренера команды. Черногорский специалист продолжит работать с волжанами и в весенней части чемпионата России по футболу.

Ранее появилась информация о возможной отставке Божовича. Ожидалось, что исполнять обязанность главного тренера будет тренер молодежной команды Владимир Кухлевский. В качестве потенциального преемника черногорца назывался Рашид Рахимов. Однако было решено продолжить сотрудничество с Божовичем.

Миодраг Божович возглавил "Крылья Советов" осенью 2018, заменив Андрея Тихонова. После 19 туров самарцы занимают предпоследнее 15 место.