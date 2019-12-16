Украинская православная церковь сохранит свое название

Украинская православная церковь, которая находится в единстве с Московским патриархатом, сможет сохранить свое название. Соответствующее решение вынес Верховный суд.

Кассационная жалоба Минкульта, согласно которой УПЦ должна была в своем названии указать на принадлежность к Русской православной церкви, оставлена без удовлетворения, сообщает ТАСС. Верховный суд поддержал позиции двух прошлых судов, которые также удовлетворили заявление предстоятеля украинской церкви и руководителя Киевской митрополии Онуфрия о запрете проводить любые регистрационные действия государственным ведомствам, регистраторам, нотариусам. Этот запрет распространяется на общины, религиозные организации, монастыри, епархии, училища и академии, которые находятся в ведении православной церкви Украины.

УПЦ указывает, что она является независимой от РПЦ, поскольку томос был предоставлен ей еще в 1990 году.