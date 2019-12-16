Бывший вратарь "Спартака" стал президентом польского клуба

Новым президентом польского клуба "Стомиль" из города Ольштын стал Войцех Ковалевский. С 2003 по 2007 годы Ковалевский защищал ворота московского "Спартака".

42-летний Ковалевский сменил на этом посту Роберта Юргу. "Для меня это новый вызов. Постараюсь оправдать доверие и помочь команде добиться намеченной цели", — приводит слова Войцеха Ковалевского РИА Новости. В ближайшее время Ковалевский встреттся с главным тренером Петром Заячковского.

Клуб "Стомиль" выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Польши и занимает 11 место. Перед клубом поставлена задача – выйти в Экстракласу – высший дивизион польского футбола.