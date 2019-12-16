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16 декабря 201920:08

У Деда Мороза появилась резиденция в Магнитогорске

ГТРК "Южный Урал"

У Деда Мороза появилась резиденция в Магнитогорске. Открылась она в одном из популярнейших мест отдыха горожан — экологическом парке. Среди первых посетительниц была корреспондент ГТРК "Южный Урал" Юлия Черешнева.

Здесь уже практически всё готово для приема детворы, жаждущей рассказать о своих желаниях. Елка уже сверкает всеми огоньками, в резиденции уютно и празднично. Правда, ящик для писем Деду Морозу еще пуст. Но в ближайшие дни он заполнится, уверен Дедушка. Кстати, пришедшие со своими детьми горожане смогут не только побывать в гостях у волшебника. Территория парка вокруг резиденции тоже готова к новогоднему веселью. Как рассказал начальник управления по спорту, физической культуре и туризму администрации Магнитогорска Александр Берченко, здесь будут проходить квесты, спортивные соревнования, различные культурные мероприятия. Например, малышей ждет квест "Приключения Маши в Берендеевом царстве".

Резиденция главного новогоднего волшебника будет открыта ежедневно, пока не закончатся зимние каникулы.

Текст: ГТРК "Южный Урал"

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