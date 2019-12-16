Дорожная карта ВТС: Россия наращивает продажу современного оружия

Принять дорожную карту для реализации стратегии военно-технического сотрудничества и проработать предложения о совместных проектах, полученные на саммите "Россия — Африка". Эти поручения Владимир Путин дал на заседании комиссии по ВТС, которую он собрал в Кремле. Намечались планы на будущее и подводились итоги года, которые выглядят совсем неплохо: по словам президента, позиции России на мировом рынке вооружений укрепляются, несмотря на санкции.

За одним столом президентом те, кто продвигает миллиардные военные контракты. Денис Мантуров в середине ноября 2019 года представлял российские разработки в Дубае, Сергей Шойгу неделей раньше обсуждал оборонные контракты в Каире, а вице-премьер Юрий Борисов в октябре подписывал соглашение о военно-техническом сотрудничестве в Каракасе. При экспорте действует железное правило — сначала образцы оружия поступают на вооружение в армию, затем речь может идти о поставках за границу.

Оперативно-тактические комплексы "Искандер" наносят удар по огневым точкам условного противника на полигоне Капустин Яр. Это масштабные учения. "Искандеры" — настолько грозное и мощное оружие, что их экспорт до недавнего времени был под запретом. Впрочем, экспортный вариант уже разработан.

А вот новые самолеты Су-57 могут и будут продаваться тем, кто заинтересован в приобретении лучших в мире истребителей. 57-е уже прошли боевые испытания в Сирии.

"Экспорт российских вооружений и военной техники растет, — констатировал президент России Владимир Путин. — В текущем году отгружено продукции на общую сумму 13 миллиардов долларов. Это более чем на два с лишним миллиарда больше, чем на тот же период прошлого года. Российские позиции на глобальном рынке вооружения укрепляются, и это несмотря на усиление санкционного режима и недобросовестной конкуренции".

Военно-морской салон в Питере, подмосковные форумы "Армия" и МАКС — это витрина российской оборонки. Поэтому и интерес к ним огромный. В 2019 году Россия представила транспортный вертолет Ми-38Т, у него повышенная грузоподъемность, ЗРК средней дальности четвертого поколения "Викинг", бронеавтомобили "Тигр", на которых российская военная полиция в Сирии обеспечивает безопасность мирных жителей.

Заказы на российское оружие стабильно растут. Сейчас в портфеле — контрактов на 50 миллиардов долларов.

"Нужно постоянно, в режиме реального времени анализировать ситуацию на региональных рынках, учитывать меняющиеся потребности покупателей и отвечать на их растущие запросы. Первоочередное внимание уделите членам ОДКБ, СНГ и другим нашим традиционным партнерам, в том числе и на африканском континенте", — поставил задачу Владимир Путин.

На форуме "Россия — Африка" в Сочи, где представлены были все государства континента, у стендов с российским вооружением выстраивались очереди.

Недавно завершился большой контракт с Анголой, Республика купила истребители Су-30К.

Турция — член НАТО. Анкара готова вступить в санкционную войну с Америкой, но отказаться от российских систем ПВО не готова.

"Надо быть ближе к потребителю, активнее работать над увеличением числа сервисных центров на территории инозаказчиков, — продолжает Путин. — Но и осваивать новые направления для создания за рубежом совместных предприятий по производству запасных частей для ранее поставленной техники".

Несмотря на недобросовестную конкуренцию, Россия продолжает наращивать экспорт оборонной продукции, а для преодоления санкционного давления, в том числе, была принята новая стратегия военно-технического сотрудничества.

Путин поручил правительству составить дорожную карту по ее реализации.