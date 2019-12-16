Новости Общество

Все видео этой рубрики
16 декабря 201920:53 Евгений Решетнев

Дорожная карта ВТС: Россия наращивает продажу современного оружия

Дорожная карта ВТС: Россия наращивает продажу современного оружия

Принять дорожную карту для реализации стратегии военно-технического сотрудничества и проработать предложения о совместных проектах, полученные на саммите "Россия — Африка". Эти поручения Владимир Путин дал на заседании комиссии по ВТС, которую он собрал в Кремле. Намечались планы на будущее и подводились итоги года, которые выглядят совсем неплохо: по словам президента, позиции России на мировом рынке вооружений укрепляются, несмотря на санкции.

За одним столом президентом те, кто продвигает миллиардные военные контракты. Денис Мантуров в середине ноября 2019 года представлял российские разработки в Дубае, Сергей Шойгу неделей раньше обсуждал оборонные контракты в Каире, а вице-премьер Юрий Борисов в октябре подписывал соглашение о военно-техническом сотрудничестве в Каракасе. При экспорте действует железное правило — сначала образцы оружия поступают на вооружение в армию, затем речь может идти о поставках за границу.

Оперативно-тактические комплексы "Искандер" наносят удар по огневым точкам условного противника на полигоне Капустин Яр. Это масштабные учения. "Искандеры" — настолько грозное и мощное оружие, что их экспорт до недавнего времени был под запретом. Впрочем, экспортный вариант уже разработан.

А вот новые самолеты Су-57 могут и будут продаваться тем, кто заинтересован в приобретении лучших в мире истребителей. 57-е уже прошли боевые испытания в Сирии.

"Экспорт российских вооружений и военной техники растет, — констатировал президент России Владимир Путин. — В текущем году отгружено продукции на общую сумму 13 миллиардов долларов. Это более чем на два с лишним миллиарда больше, чем на тот же период прошлого года. Российские позиции на глобальном рынке вооружения укрепляются, и это несмотря на усиление санкционного режима и недобросовестной конкуренции".

Военно-морской салон в Питере, подмосковные форумы "Армия" и МАКС — это витрина российской оборонки. Поэтому и интерес к ним огромный. В 2019 году Россия представила транспортный вертолет Ми-38Т, у него повышенная грузоподъемность, ЗРК средней дальности четвертого поколения "Викинг", бронеавтомобили "Тигр", на которых российская военная полиция в Сирии обеспечивает безопасность мирных жителей.

Заказы на российское оружие стабильно растут. Сейчас в портфеле — контрактов на 50 миллиардов долларов.

"Нужно постоянно, в режиме реального времени анализировать ситуацию на региональных рынках, учитывать меняющиеся потребности покупателей и отвечать на их растущие запросы. Первоочередное внимание уделите членам ОДКБ, СНГ и другим нашим традиционным партнерам, в том числе и на африканском континенте", — поставил задачу Владимир Путин.

На форуме "Россия — Африка" в Сочи, где представлены были все государства континента, у стендов с российским вооружением выстраивались очереди.

Недавно завершился большой контракт с Анголой, Республика купила истребители Су-30К.

Турция — член НАТО. Анкара готова вступить в санкционную войну с Америкой, но отказаться от российских систем ПВО не готова.

"Надо быть ближе к потребителю, активнее работать над увеличением числа сервисных центров на территории инозаказчиков, — продолжает Путин. — Но и осваивать новые направления для создания за рубежом совместных предприятий по производству запасных частей для ранее поставленной техники".

Несмотря на недобросовестную конкуренцию, Россия продолжает наращивать экспорт оборонной продукции, а для преодоления санкционного давления, в том числе, была принята новая стратегия военно-технического сотрудничества.

Путин поручил правительству составить дорожную карту по ее реализации.

Сейчас

19:55

Американские эксперты назвали тройку самых могущественных стран

16:54

Индекс МосБиржи обновил исторический максимум

16:38

Путин подписал закон об электронных трудовых книжках

15:56

"Пенсионный" комиссар Франции подал в отставку

15:53

Британский парламент заслушает соглашение по Brexit 20 декабря

15:34

С 2020 года все сердечники будут получать лекарства бесплатно

14:53

Президент подписал закон о запрете на выезд экс-сотрудникам ФСБ

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Путин подписал закон об электронных трудовых книжках

Путин подписал закон об электронных трудовых книжках

3 часа назад
Отмывание денег, покушения и взятки: Джулиани привез в США компромат на демократов

Отмывание денег, покушения и взятки: Джулиани привез в США компромат на демократов

3 минуты назад
Правительство начало борьбу с ростом цен на лекарства и перебоями в поставках

Правительство начало борьбу с ростом цен на лекарства и перебоями в поставках

6 минут назад
В докладе ОЗХО по химатаке в Сирии нашли подтасовки и умалчивания

В докладе ОЗХО по химатаке в Сирии нашли подтасовки и умалчивания

2 часа назад

Трансляции

Завтра, 17 декабря

11:30

Запуск ракеты-носителя "Союз-СТ"

19 декабря

11:55

Большая пресс-конференция Владимира Путина
11:57

Большая пресс-конференция Владимира Путина. Сурдоперевод
Все трансляции
Нулевое захоронение: через семь лет отходов в Подмосковье оставаться не будет

Нулевое захоронение: через семь лет отходов в Подмосковье оставаться не будет

2 часа назад
Дана Борисова обвинила дочь в том, что та забрала у нее собаку

Дана Борисова обвинила дочь в том, что та забрала у нее собаку

3 часа назад
Юноша бесследно пропал в лесу под Смоленском после пикника местной золотой молодежи

Юноша бесследно пропал в лесу под Смоленском после пикника местной золотой молодежи

2 часа назад
"Зозуля, ты – нацист!" Испанские фанаты против футболиста с Украины

"Зозуля, ты – нацист!" Испанские фанаты против футболиста с Украины

6 часов назад
Второй крупнейший в мире крейсер подготовят к испытаниям в 2020 году

Второй крупнейший в мире крейсер подготовят к испытаниям в 2020 году

3 часа назад
Ковальчук покинул "Лос-Анджелес". "Короли" отказались от россиянина

Ковальчук покинул "Лос-Анджелес". "Короли" отказались от россиянина

25 минут назад
В двух любимых у россиян марках чая нашли пестициды

В двух любимых у россиян марках чая нашли пестициды

6 часов назад
Учительница рассказала, зачем отрезала ученику челку

Учительница рассказала, зачем отрезала ученику челку

4 часа назад
10 стран Европы с самыми высокими расходами на еду

10 стран Европы с самыми высокими расходами на еду

14 часов назад
"Тайны следствия": новые герои и сюжетные повороты удивят зрителей

"Тайны следствия": новые герои и сюжетные повороты удивят зрителей

5 часов назад
Премьера года: смотрите IMAX-трейлер фильма "Вторжение"

Премьера года: смотрите IMAX-трейлер фильма "Вторжение"

12.12.2019 14:17
"Тайна волшебного зелья": "Театриум" подготовил грандиозную премьеру для всей семьи

"Тайна волшебного зелья": "Театриум" подготовил грандиозную премьеру для всей семьи

12.12.2019 11:12
О войне без прикрас: зрители делятся впечатлениями от фильма "Ржев"

О войне без прикрас: зрители делятся впечатлениями от фильма "Ржев"

11.12.2019 14:26
Нужна помощь: Кристину Горбач спасет дорогое лекарство и прибор для откашливания

Нужна помощь: Кристину Горбач спасет дорогое лекарство и прибор для откашливания

11.12.2019 11:00
Игра в догонялки: американские эксперты назвали тройку самых могущественных стран

Игра в догонялки: американские эксперты назвали тройку самых могущественных стран

56 минут назад
Названы самые скачиваемые приложения в России за 10 лет

Названы самые скачиваемые приложения в России за 10 лет

2 часа назад
Зависть приобрела эманацию изящества

Зависть приобрела эманацию изящества

2 часа назад
В Бурятии собаки таскали в зубах тело младенца: мать ребенка в розыске

В Бурятии собаки таскали в зубах тело младенца: мать ребенка в розыске

3 часа назад
Высокопоставленного югорского полицейского поймали пьяным за рулем

Высокопоставленного югорского полицейского поймали пьяным за рулем

3 часа назад
В Мексике хотят распечатать на принтере целый микрорайон

В Мексике хотят распечатать на принтере целый микрорайон

3 часа назад
Распознавание лиц на вокзалах и в платёжных системах обманули масками

Распознавание лиц на вокзалах и в платёжных системах обманули масками

3 часа назад
Подростка зверски избили из-за бутылки минеральной воды

Подростка зверски избили из-за бутылки минеральной воды

3 часа назад
ФИФА подала иск против Блаттера и Платини

ФИФА подала иск против Блаттера и Платини

3 часа назад
Пассажир самолета сломал нос соседке из-за пролитого кофе

Пассажир самолета сломал нос соседке из-за пролитого кофе

3 часа назад
Одна из главных "звёзд" YouTube уходит в бессрочный отпуск

Одна из главных "звёзд" YouTube уходит в бессрочный отпуск

4 часа назад
Под Тюменью продают дом, похожий на НЛО

Под Тюменью продают дом, похожий на НЛО

4 часа назад
Путину открыли "Континент"

Путину открыли "Континент"

4 часа назад
Гитарист Фрушанте спустя 10 лет вернулся в Red Hot Chili Peppers

Гитарист Фрушанте спустя 10 лет вернулся в Red Hot Chili Peppers

4 часа назад
Разобрали и собрали заново: реставрацию Большого Москворецкого моста завершили досрочно

Разобрали и собрали заново: реставрацию Большого Москворецкого моста завершили досрочно

5 часов назад
Диетологи объяснили, какой бутерброд с красной икрой - правильный

Диетологи объяснили, какой бутерброд с красной икрой - правильный

5 часов назад
Крупнейший пластиковый боевой корабль вышел на испытания

Крупнейший пластиковый боевой корабль вышел на испытания

5 часов назад
Названы три продукта, помогающие бороться со стрессом

Названы три продукта, помогающие бороться со стрессом

5 часов назад
На "обочечников" нашли управу в Верховном суде (прикрыться ПДД не вышло)

На "обочечников" нашли управу в Верховном суде (прикрыться ПДД не вышло)

5 часов назад
"Страшная, как печка": Светлана Крючкова верила в "комплименты" первого мужа

"Страшная, как печка": Светлана Крючкова верила в "комплименты" первого мужа

6 часов назад
В Госдуме придумали замену смертной казни

В Госдуме придумали замену смертной казни

6 часов назад
Вагоновожатую поймали на употреблении наркотиков перед рейсом

Вагоновожатую поймали на употреблении наркотиков перед рейсом

6 часов назад
Компьютер впервые воссоздал слова, которые услышали макаки

Компьютер впервые воссоздал слова, которые услышали макаки

7 часов назад
Суд отказался выпускать историка Соколова из СИЗО

Суд отказался выпускать историка Соколова из СИЗО

7 часов назад
10 лучших мультфильмов 2019 года

10 лучших мультфильмов 2019 года

9 часов назад
"Гламурные" роды: за деньги матери дают самой достать ребенка из живота

"Гламурные" роды: за деньги матери дают самой достать ребенка из живота

10 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку